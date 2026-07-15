Окупанти просунулися біля Дорожнього Покровського району, захопивши менше 1 кв. км

Російські окупанти просунулися біля селища Дорожнє Шахівської громаді Покровського району Донецької області на добропільському напрямку, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Дорожнього", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в середу.

Згідно з мапами проєкту, окупанти за минулу добу збільшили площу окупації на 0,83 кв. км за рахунок закріплення в районі проникнення (сірій зоні) на південь від селища. На інших напрямках фронту за добу без змін.

Населення Дорожнього перед повномасштабним вторгненням РФ складало 67 жителів.

Як повідомлялося, за даними DeepState, минулого тижня площа окупації зростала в середньому приблизно на 4,8 кв. км на добу, район проникнення – на 6,1 кв. км.

Минулої доби сили оборони відкинули російських окупантів у Синельниківському районі Дніпропетровської області, 33 кв км території на межі з Донецькою областю перешли у "сіру зону".