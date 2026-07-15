Новим міністром освіти замість Лісового ймовірно стане голова НАЗЯВО Бутенко – джерело

Новим міністром освіти і науки замість Оксена Лісового ймовірно стане голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

"Наступним міністром буде Бутенко", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше мова йшла про можливе призначення на посаду міністром освіти діючого заступника Миколу Трофименка, але, за словами джерела, вірогідно він не справив враження на майбутнього прем’єра Сергія Корецького.

Щодо команди заступників міністра, які працювали у Лісового, то з посади точно планує йти перший заступник Євген Кудрявець.

Бутенко є науковцем, освітянином в галузі історії права, експерт у сфері забезпечення якості вищої освіти. Працював у системі середньої та вищої освіти, зокрема обіймав посади декана юридичного факультету та проректора з навчально-методичної роботи "Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".

З лютого 2019 року був призначений заступником голови Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, а з квітня 2022 року – головою Нацагентства.

Агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося до Андрій Бутенко за коментарем.

Як повідомлялося, 21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки України.

На початку липня 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що питання заміни міністра освіти Оксена Лісового розглядалося, і заступник міністра Андрій Вітренко один із кандидатів.

В той же час, 17 липня 2025 року при зміні уряду Лісовий був перепризначений на посаду міністра освіти.

На початку грудня 2025 року народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") і Ярослав Железняк ("Голос") знову допускали, що міністр освіти Лісовий може бути звільнений з посади. Тоді ж народні депутати Антон Яценко та Дмитро Микиша (позафракційні), а також Лариса Білозір (група "Довіра") зареєстрували у Верховній Раді відповідну постанову.

В березні 2026 року, коментуючи чергові чутки про відставку, Лісовий заявив, що вважає абсолютно нормальним, що уряд і міністерство періодично знаходиться під критикою парламенту, а також, що для нього крісло міністра не є цінністю.

У червні 2026 року, під час нового витка розмов про відставку Лісового, тодішня прем’єрка Юлія Свириденко спростувала цю інформацію.