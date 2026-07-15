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Молдова не розглядає військового вирішення у питанні Придністров'я – президент

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Молдова не розглядає військового вирішення у питанні Придністров'я – президент
Фото: https://point.md

Молдова не розглядає військовий сценарій врегулювання придністровського конфлікту і залишається відданою мирному процесу реінтеграції, заявила президентка Молдови Мая Санду.

"Ми не шукаємо військового вирішення цієї проблеми. Я говорила про це неодноразово. Ми віддані мирному процесу", – сказала Санду на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у середу у Києві.

За її словами, попри повномасштабну війну РФ проти України, Кишиневу вдалося зберегти стабільність у Придністровському регіоні.

"Нам вдалося зберегти регіон мирним навіть після початку російської агресії проти України. Ми працюємо над економічними питаннями, питаннями безпеки та просуваємо процес реінтеграції", – зазначила президентка.

#придністровя #молдова #україна_південно_східна_європа
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