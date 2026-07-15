Болгарія зацікавлена у співпраці з Україною у виробництві дронів – глава МЗС

Болгарія зацікавлена у розвитку співпраці з Україною у сфері виробництва безпілотників, зокрема в межах оголошеної на європейському рівні ініціативи, заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова.

"Ми вітаємо оголошену сьогодні співпрацю на європейському рівні щодо виробництва дронів. Це напрям, до якого ми також маємо дуже великий інтерес. Ми зацікавлені у розвитку співпраці на двосторонньому рівні, але якщо відповідний формат уже існує на європейському рівні, ми готові працювати в його межах", – сказала Петрова-Чамова на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у середу у Києві.

За її словами, Болгарія також продовжить підтримувати Україну відповідно до своїх можливостей, зокрема у сфері енергетичної безпеки напередодні зимового періоду.

"Ми визначили одним із напрямів підтримки енергетичну безпеку напередодні наступної зими, а також у довгостроковій перспективі під час відновлення України. Ми перебуваємо на перетині кількох транспортних коридорів, які дають змогу забезпечувати постачання газу та інших енергоресурсів в Україну", – зазначила вона.

Петрова-Чамова також наголосила, що Болгарія підтримує подальшу допомогу Україні, санкційний тиск на Росію та дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.