Сербія підтвердила підтримку суверенітету України та анонсувала нові проєкти співпраці – президент

Президент Сербії Александар Вучич заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також повідомив про наміри Белграда активізувати співпрацю з Києвом у сферах гуманітарної допомоги, відбудови та транспортного сполучення.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України та щиро вдячні Україні за те, що вона робить те саме щодо нас", – сказав Вучич на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у середу у Києві.

За його словами, Сербія продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, зокрема фінансову, медичну та підтримку в енергетичному секторі.

"І я не дуже задоволений усім, що ми зробили досі, оскільки є одна обіцянка, яку ми поки що не виконали, але ми найближчим часом це виправимо", – водночас зауважив він.

Вучич також повідомив, що Белград має намір активізувати участь у відбудові одного з українських міст.

"Поки що ми не досягли значного прогресу, тож докладемо всіх зусиль, щоб присвятити цьому набагато більше уваги та забезпечити найкращі результати для українців у цьому місті", – зазначив він.

Президент Сербії підтвердив підтримку європейської інтеграції України та інших країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу.

"Україна, Молдова та всі інші країни завжди можуть розраховувати на підтримку Сербії", – наголосив Вучич.

Окремо, він додав, що обговорив із президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Молдови Майєю Санду розвиток транспортного сполучення, зокрема створення транспортного коридору через Україну, Молдову, Румунію, Вірменію, Азербайджан і Туреччину.

За словами Вучича, реалізація таких проєктів потребуватиме значних інвестицій, але може розраховувати на підтримку Європейського Союзу.