Зеленський підписав рішення РНБО про внесення змін до секторальних санкцій проти фінансових установ РФ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про внесення змін до секторальних санкцій, застосованих щодо фінансових установ РФ.

Як повідомляють на сайті Офісу президента, ці обмеження були впроваджені у лютому 2023 року рішенням РНБО, яке було затверджено постановою Верховної Ради України.

"Санкції були застосовані на 50 років до всіх банків, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхових компаній та інвестиційних фондів, що зареєстровані або розташовані в Росії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Національний банк України підготував нові пропозиції до цього рішення.

"Відтепер санкції поширюються і на операторів платформ для обігу цифрових фінансових активів, криптовалютних сервісів, фінансових платформ та клірингових організацій. Будуть заборонені операції з віртуальними активами та використання платформ, сервісів чи продуктів, які дають можливість проводити операції з фінансовими і віртуальними активами", – розповіли в ОП.

Окремі положення цього рішення відповідають підходам, запровадженим у 19-му та 20-му пакетах санкцій Європейського Союзу проти Росії. Водночас Україна застосувала ширший підхід і, зокрема, застосувала санкції до всіх віртуальних активів, забезпечених російським рублем. Це має ускладнити використання криптовалют для обходу санкцій.

"Санкції не можуть залишатися статичними, поки Росія постійно змінює механізми їх обходу. Оновлення секторальних санкцій означає, що під обмеження потрапляє не лише те, що Росія використовувала вчора, а й фінансова інфраструктура, яку вона створює для обходу санкцій завтра", – наголосив радник – цитують на сайті уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.