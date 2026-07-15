РФ буде готова до серйозних переговорів лише тоді, коли Україна стане сильнішою, – прем'єр Словенії

Росія буде готова до серйозних переговорів про завершення війни лише тоді, коли Україна стане сильнішою за неї, заявив прем’єр-міністр Словенії Янез Янша на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у Києві.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але знаємо, що Росія буде готова до серйозних переговорів лише тоді, коли Україна буде ще сильнішою, ніж Росія. Це єдиний шлях, який я бачу", – сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна за час повномасштабної війни значно посилила свої оборонні спроможності.

"Сьогодні ми бачимо нові, передові спроможності України. Країна досягла величезного прогресу", – зазначив він.

Янша також наголосив, що Україна нині є єдиною країною в Європі, яка веде війну нового типу.

"Ми стикаємося з новим типом війни, і зараз Україна – єдина країна в Європі, а можливо, і у світі, яка готова до такої війни і веде її", – сказав він.