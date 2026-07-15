Зеленський: Україна розраховує до кінця 2026 року отримати можливість виробляти ракети для Patriot

Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети для американських зенітних ракетних комплексів Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми працюємо над ліцензіями Patriot. У нас була домовленість, як ви правильно сказали, політична. Ми розраховуємо до кінця 2026 року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети, американські ракети нашої сили", – сказав Зеленський на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у середу.

Президент також нагадав, що Україна також досягла домовленостей із Францією та Італією щодо розвитку виробництва ракет для європейських систем протиповітряної оборони.

"У нас є окрема домовленість з Європейським Союзом, а саме з Францією і Італією, тому що вони дають дозволи на виробництво SAMP/T. Ми домовилися з французькою стороною, а італійська сторона підтримала відповідні рішення. Ми домовилися щодо ракет SCALP, Aster 30, а також щодо SAMP/T нового покоління", – зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна також реалізує власний проєкт європейської антибалістичної системи FREYJA, у межах якого українська сторона розробляє пускову установку та ракету, тоді як партнери мають забезпечити інші компоненти, насамперед радари.

"Україна будує лончер і ракету. Нам не вистачає ще інших деталей, передусім радарів. Ми об’єднали зараз вісім країн цієї ініціативи, і вже зрозумілі компанії, які технологічно можуть швидко розв’язати питання радарів", – сказав він.

За словами президента, координацію роботи над антибалістичним напрямом здійснює Рада національної безпеки і оборони.

"РНБО збирав антибалістичну коаліцію. Секретар РНБО (Рустем Умєров – ІФ-У) за це відповідав. У нас відбувається тристоронній формат: є лідер, є радник з національної безпеки, у нашому випадку це секретар РНБО, і є компанії, які забезпечують ту чи іншу частину антибалістичної системи", – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що перша зустріч у цьому форматі вже відбулася у Франції, а наступним етапом стане узгодження термінів реалізації проєкту. За словами президента, для українських розробок також залишається важливим питання успішного проходження випробувань.