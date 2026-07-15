У Херсоні через атаки ворожих БпЛА 12 поранених, серед них – рятівниця

За день у обласному центрі 12 людей, серед них – співробітниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дістали поранень через атаки російських безпілотників, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, впродовж 14 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини авіацією, ствольною та реактивною артилерією та дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали 12 людей. Це жителі Херсона, які отримали травми внаслідок ворожих атак за допомогою дронів. Серед поранених – співробітниця ДСНС", – повідомили у телеграм-каналі прокуратури.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу, магазин, складське приміщення, легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).