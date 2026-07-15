У Сумах через атаки ворога загинуло троє людей та 20 поранено

У Сумах в середу під ударами 6-ти КАБів опинилась цивільна та критична інфраструктура, унаслідок атаки загинуло троє людей, ще 20 отримали травми, серед яких 2 дітей, повідомляє Прокуратура Сумщини.

"Унаслідок атаки загинуло троє людей: чоловіки віком (54 та 77 років) та 75-річна жінка, також попередньо травми отримала 20 людей, серед яких 2 дітей", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Удари керованих бомб пошкоджили медичний заклад та 7 автомобілів.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).