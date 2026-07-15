Генштаб: Масштабні аудити в бойових бригадах ЗСУ у 2026 році не проводилися

Масштабні аудити в бойових бригадах Збройних сил України у 2026 році не проводилися, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", наголосивши на поширенні у мережі "маніпулятивної інтерпретації висновків" щодо начебто "перевитрат на 300 мільярдів гривень" після публікації матеріалу у виданні The Economist.

"У соцмережах та низці медіа поширюються матеріали з метою дискредитації керівництва ЗСУ, які нібито ґрунтуються на дописі на сайті видання The Economist та стосуються аудиту військових структур. Звертаємо увагу на те, що в першоджерелі сказано: "…Аудит Міністерства оборони та армійських бригад виявив перевитрати на суму 300 мільярдів гривень ($6,6 млрд)". За наявною інформацією, масштабні аудити в бойових бригадах Збройних сил України у 2026 році не проводилися", – зазначив речник.

У Генштабі додали, що "інформація про такі перевірки та виявлені "перевитрати" (їх суть, напрямок видатків тощо), якщо вони справді були, не доводилася до органів військового управління ЗСУ".

Лиховій запевнив, що якби надмірні витрати справді були б виявлені – відповідно, була б проведена робота щодо встановлення винних осіб та відшкодування збитків, а матеріали такого аудиту були б направлені до правоохоронних органів.

"Допис на сайті The Economist насправді не містить тверджень, що згаданий "аудит Міністерства оборони та армійських бригад" був підставою для міністра оборони вимагати заміни керівництва ЗСУ. Подібний висновок є маніпулятивною інтерпретацією з боку низки видань та блогерів, які не перевіряють фактаж та вводять в оману читачів", – наголосив речник.

Водночас він пояснив механізм визначення потреб та організації закупівель для ЗСУ. Так, Генеральний штаб формує потреби війська та визначає їхню пріоритетність, а Міністерство оборони планує закупівлі, встановлює правила, здійснює погодження і контроль. Безпосереднє укладання контрактів, фінансування поставок та контроль їх виконання здійснює ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель", наголосив Лиховій.

"Тобто Генштаб лише формує потреби війська, а Міноборони визначає політику та замовляє закупівлі, а їх практичну реалізацію забезпечує АОЗ", – резюмував він.

Раніше в медіа повідомлялося, що міністр оборони України Михайло Федоров розпочав роботу на посаді міністра оборони з аудиту, який начебто виявив перевитрати у 300 млрд грн.

"З самого початку він наказав провести аудит Міністерства оборони та армійських бригад, який виявив перевитрат 300 млрд гривень (6,6 млрд доларів)", – пише видання.