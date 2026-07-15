Зеленський нагородив головного архітектора Києва Свистунова званням "Заслужений архітектор України"

Президент України Володимир Зеленський нагородив головного архітектора Києва, директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Олександра Свистунова званням "Заслужений архітектор України".
Про це йдеться в президентському указі №604/2026 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Української Державності" від 15 липня, опублікованому на сайті глави держави.
Президент також нагородив заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Поліщука званням "Заслужений будівельник України".