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Зеленський нагородив головного архітектора Києва Свистунова званням "Заслужений архітектор України"

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Президент України Володимир Зеленський нагородив головного архітектора Києва, директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Олександра Свистунова званням "Заслужений архітектор України".

Про це йдеться в президентському указі №604/2026 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Української Державності" від 15 липня, опублікованому на сайті глави держави.

Президент також нагородив заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Поліщука званням "Заслужений будівельник України".

#свистунов_архитектор #нагорода
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