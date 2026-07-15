Окупанти обстріляли Ясну Поляну під Краматорськом, щонайменше двоє загиблих – ОВА

Щонайменше дві людини загинули і троє отримали поранення внаслідок чергового удару російських окупантів по селищу Ясна Поляна Краматорської громади Донецької області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У середині дня росіяни обстріляли селище Ясна Поляна. На місці працюють усі відповідальні служби. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо", – написав Філашкін в Телеграм.

Він зазначив, що ворог "методично тероризує громаду, вбиває мирних людей і намагається перетворити кожен звичайний день на трагедію". "Росіяни свідомо обирають цивільних своїми мішенями. За всі свої воєнні злочини будуть відповідати", – наголосив голова обладміністрації.

Як повідомлялося, в середу вранці п’ятеро людей були поранені внаслідок удару російського FPV-дрона по цивільній автівці в самому місті Краматорськ. Філашкін зазначив, що цей удар був результатом цілеспрямованого полювання на місцевих жителів.

Минулої доби окупанти 24 рази обстріляли населені пункти Краматорського району Донецької області. Один мирний житель загинув, семеро отримали поранення. З населених пунктів на лінії фронту евакуйовано 475 людей, у тому числі 37 дітей.

Ясна Поляна знаходиться на захід від Краматорська, в протилежний від міста бік від лінії зіткнення, та безпосередньо межує з його районом Старе Місто. До війни у селищі проживало 2,2 тис жителів.