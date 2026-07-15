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Рятувальники-верхолази та сапери ДСНС обстежили будівлі у Вишневому і знешкодили загрози

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Рятувальники-верхолази та сапери ДСНС обстежили будівлі у Вишневому і знешкодили загрози
Фото: ДСНС

Рятувальники-верхолази та сапери ДСНС дослідили будівлі у Вишневому, доступ до яких був надзвичайно складним через значні руйнування та загрозу від вибухонебезпечних предметів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у середу.

"Щоб гарантувати безпеку, верхолази за допомогою спеціального альпіністського спорядження підняли піротехніків на дахи, а фахівці піротехнічних підрозділів ретельно обстежили покрівлі на наявність вибухонебезпечних предметів і знешкодили всі виявлені загрози", – йдеться у повідомленні служби у Телеграм.

 

#вишневе #дснс #обстеження
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