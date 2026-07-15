Голова УІНП Алфьоров: Шевченка, Франка, Котляревського і Лесю Українку не будуть перепоховувати на Національному пантеоні

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявив, що на майбутньому Українському національному пантеоні буде кілька десятків, а не 300-500 поховань.

"Пантеон – це не кладовище, 300-500 поховань там не буде. Очевидно, там будуть перепоховані кілька десятків людей. Пантеон – це не про збирання мощей, і тому, наприклад, Шевченко похований в Каневі на Чернечій горі – він там і буде лишатися, Леся Українка, Франко – будуть на своїх місцях, Котляревський буде на своєму місці. Пантеон - не про мощеволодіння", – сказав Алфьоров в ефірі національного телемарафону в середу.

Він наголосив, що в Пантеоні будуть перепоховані видатні українці, які переважно загинули і поховані на чужині.

Як повідомлялося, 1 липня Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону.

Згідно із законом, у Пантеоні може бути вшанована пам’ять осіб, які обіймали посади глав держав або прирівняні до них у Русі, Руському королівстві, Українській козацькій державі (Війську Запорозькому), Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі, Карпатській Україні. У меморіальному комплексі також мають право бути вшанованими президенти України, крім тих, які відповідно до Конституції були усунуті з поста в порядку імпічменту.

Законопроєкт передбачає вшанування у Пантеоні головнокомандувачів Збройних сил України під час війни за незалежність, а також осіб, які зробили історично значущий внесок у здобуття та відновлення незалежності, захист суверенітету і територіальної цілісності, розвиток культури, науки, спорту, літературної мови та громадянського суспільства. Крім того, у Пантеоні можуть бути вшановані лауреати Нобелівської премії та діячі світового рівня, пов’язані з Україною.

У виняткових випадках прах особи може бути почесно перепохований у Пантеоні разом із членами сім’ї першого ступеня споріднення.

Не підлягає вшануванню пам’ять осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки, миру та міжнародного правопорядку, а також тих, на кого поширюються обмеження законів про засудження тоталітарних режимів і заборону пропаганди російської імперської та нацистської політики.

Кабінет міністрів України передбачив розміщення Українського національного пантеону на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".