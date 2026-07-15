Корецький має високий авторитет у парламенті – голова профільного комітету

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") впевнений, що Верховна Рада підтримає кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра.

"Зважаючи на його бекграунд і на те, яким чином він працював в бізнесі, він має високий авторитет в усьому залі, не тільки серед коаліції… Я переконаний в тому, що ми його підтримуємо", – сказав Гетманцев на брифінгу у середу.

Народний депутат розповів, що під час засідання фракції "Слуга народу" у середу Корецький відповів на запитання парламентарів та виклав своє бачення, яким має бути прем’єр-міністр.

За словами Гетманцева, пріоритетами на посаді керівника уряду Корецький назвав безпеку та оборону, енергетику та питання проходження зимового періоду та захист людей, зокрема внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів та соціально незахищених громадян, які сьогодні найбільше потерпають від війни.