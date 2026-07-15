СБУ: 15 років тюрми отримав учасник агентурної групи РФ, який коригував удари під Краматорськом

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент РФ, якого СБУ викрила у січні цього року на коригуванні обстрілів Донеччини.

"За даними слідства, ним виявився місцевий ухилянт, завербований рашистами у 2025 році", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За інформацією української спецслужби, щоб здобути розвіддані, агент використовував знання місцевості та випитував потрібну ворогу інформацію у знайомих та сусідів під час побутових розмов на воєнні теми.

"Пріоритетними "цілями" рашистів були укріпрайони, вогневі позиції та блокпости українських військ. Зібрану інформацію він передавав російським спецслужбістам через "зв’язкового" – бойовика збройних угруповань рф, що перебував на передовій", – зазначається в повідомленні.

Отримані дані, як уточнюють в СБУ, ворог використовував для підготовки артилерійських та дронових атак, а також ударів керованими авіабомбами по українських позиціях.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як з’ясувала контррозвідка, на зв’язку з тим самим бойовиком перебував ще один мешканець того ж населеного пункту. Агенти діяли порізно, але обидва наводили російські удари по місцях базування Сил оборони на Краматорському напрямку.

Другий зрадник, згідно з повідомленням, наразі також перебуває під вартою і очікує на вирок суду.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.