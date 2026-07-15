Зеленський анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорює з першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Кислицею і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою пул послів, яких потрібно буде замінити.

"Ми проговоримо зараз із першим заступником, з паном Кислицею і, безумовно, з міністром закордонних справ паном Сибігою пул послів України в інших державах, яких буде замінено", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

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