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Зеленський анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі

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Зеленський анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорює з першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Кислицею і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою пул послів, яких потрібно буде замінити.

"Ми проговоримо зараз із першим заступником, з паном Кислицею і, безумовно, з міністром закордонних справ паном Сибігою пул послів України в інших державах, яких буде замінено", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Далі буде

#дипломати #зміни
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