Польські літаки перехопили два російські винищувачі над Балтикою – міністр оборони

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про перехоплення в небі над Балтійським морем двох російських винищувачів, які вели спостереження за навчаннями на території країни.

"Росіяни вкотре проводили над Балтикою агресивне спостереження за нашими навчаннями з узгодження систем протиповітряної оборони. Тому була піднята чергова пара наших літаків із Мальборка, яка перехопила пару Су-30СМ2 з Калінінграда. Російські літаки не наблизилися до польського повітряного простору", – написав Косіняк-Камиш в соцмережі Х в середу.

Крім того, за його словами, в небі над Балтійським морем також діяла пара винищувачів зі Швеції, яка супроводжувала перехоплені російські машини.

Як повідомлялося, в червні Польща та Швеція уклали Балтійський морський пакт для поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони в регіоні Балтійського моря. Співпраця охопить три сфери: політичну координацію, військове співробітництво й оборонну промисловість.