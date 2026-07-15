Зеленський: Корецький – найбільш підготовлена людина на посаду прем'єр-міністра

На сьогодні пріоритетом є підготовка до зими, після всіх консультацій найпідготовленішою людиною на посаду прем’єр-міністра є Сергій Корецький, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Безумовно, ми будемо робити і дипломатичні кроки, будемо робити, щоби примусити до діалогу Росію, щоб вона зупинила вогонь. Якщо ми входимо в зиму, ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі – підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем’єр-міністра України", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Далі буде