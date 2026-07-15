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ЄС виділяє додатковий EUR1 млрд на дрони – фон дер Ляєн

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ЄС виділяє додатковий EUR1 млрд на дрони – фон дер Ляєн
Фото: МЗС України

Європейський Союз у середу, 15 липня, виділяє €1 млрд з €90 млрд, який буде направлено на фінансування дронів, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"90 мільярдів зараз запрацювало. Більше з цього кредиту піде на оборону, 30 червня ми надали перший пакет, це 4 мільярди, і це найбільший пакет глобально, який потрібен на дрони. І сьогодні я хочу анонсувати 1 млрд додатково на дрони", – сказала фон дер Ляєн на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Крім того, за її словами, буде виділено 920 млн євро на підготовку до зими.

Далі буде

#дрони #кошти #єс
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