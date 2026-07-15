ССО ЗСУ: Уражено Балаклавську ТЕС у Криму

Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про ураження Балаклавської теплоелектростанції на тимчасово окупованій території України.

"Підпільники Руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій провели операцію з ураження Балаклавської ТЕС у Севастополі, ТОТ АР Крим. Ураження відбулося в ніч на 14 липня", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО.

Попередньо, внаслідок атаки було пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E. У разі пошкодження насосного обладнання ремонт може тривати від 2 до 5 місяців.

Як повідомили у ССО, Балаклавська ТЕС – це енергетична основа півострова, що разом із Таврійською ТЕС (Сімферополь) забезпечує близько 90% енергоспоживання Криму.

Стабільне електропостачання є критично важливим для вузлів зв’язку, центрів управління, радіолокаційних станцій, засобів РЕБ, систем ППО, ремонтних заводів, Чорноморського флоту, військових аеродромів та іншої військової інфраструктури ворога.

"Ураження об’єктів генерації електроенергії на кримському плацдармі суттєво підриває наступальні й оборонні спроможності армії РФ, знижує оперативний темп і стійкість тилового забезпечення", – акцентували спецпризначенці.