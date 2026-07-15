В оновленому уряді, ймовірно, не буде Лісового, Улютіна, Калмикової, Качки, Кулеби і Соболева – депутат

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявляє, що в оновленому Кабінеті міністрів ймовірно залишаться Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Сергій Марченко, Віктор Ляшко, Матвій Бідний, Андрій Сибіга і Ігор Клименко, тоді як Оксен Лісовий, Денис Улютін, Наталія Калмикова, Тарас Качка, Олексій Кулеба і Олексій Соболев можуть покинути уряд.

За словами Железняка, ймовірно у складі майбутнього оновленого уряду під головуванням Сергія Корецького залишаться із попередньої каденції перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна, міністр фінансів Сергій Марченко (може бути призначена заступниця міністра фінансів Ольга Зикова), міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр молоді і спорту Матвій Бідний та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, Дениса Улютіна на посаді міністра соціальної політики, сім’ї та єдності може змінити заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак, яка раніше була заступницею міністра соцполітики.

На посаду міністра освіти і науки замість Оксена Лісового депутат прогнозує голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенка. Раніше мова йшла про призначення міністром освіти діючого заступника Миколу Трофименка.Крім того, очікуються зміни міністра ветеранів, зокрема, очільником Міністерства з питань ветеранів і ВПО замість Наталії Калмикової може стати начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Крім того, як повідомлялося раніше, віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції замість Тараса Качки може бути призначений діючий представник України при ЄС Всеволод Ченцов. В той же час, Железняк говорить, що Качка може залишитися в уряді, бо дискусії тривають.

Серед іншого очікується, що розділення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на Міністерство економіки та екології, яке може очолити Олександр Кривенко, і Міністерство аграрної політики на чолі з діючим заступником міністра економіки Тарасом Висоцьким.

Як стверджує Железняк, Міністерство розвитку громад та територій можуть розділити на Міністерство регіонального розвитку, яке очолить депутат Віталій Безгін (фракція "Слуга народу"), та Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту, яке очолить або голова Київської ОВА Микола Калашник (раніше ще згадувався начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов).

За словами Железняка, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев і віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба покинуть уряд

Серед іншого, на посаду міністра юстиції кандидував голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов (фракція "Слуга народу"), хоча за словами Железняка він не погодився на пропозицію

На посаду Міністра цифрової трансформації кандидує діюча заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук. Проте наразі є ще дві кандидатури, які депутат не назвав.

"МВС: знову ж таки, поки Ігор Клименко. Але тут питання чи не перейде на Міноборони. Міноборони – інтрига по Михайлу Федорову, яка тільки десь після 18:00 буде вирішена", – написав Железняк у телеграм.

Як повідомлялося, народний депутат фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявляла, що Корецький ввечері 15 липня має надати повний список міністрів його майбутнього уряду.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") припускав, що формальне подання на призначення прем’єра буде після засідання фракції "Слуга народу".