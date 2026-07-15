Рада закликала світові інституції засудити культурний геноцид РФ проти українського народу

Верховна Рада закликала світові інституції засудити культурний геноцид Російської Федерації проти українського народу.

Відповідну постанову №15338 про звернення Верховної Ради до Організації Об’єднаних Націй, парламентів та урядів держав-членів ООН, держав-членів Європейського Союзу та НАТО, Європейського парламенту, ЮНЕСКО, Парламентським Асамблеям Ради Європи, ОБСЄ, НАТО щодо засудження політики систематичного культурного геноциду РФ, спрямованого проти українського народу в цілому підтримали 252 народних депутати на пленарному засіданні українського парламенту у середу.

У зверненні Верховна Рада наполягає, що цілеспрямоване руйнування державою-агресором українських музеїв, архітектурних комплексів та релігійних святинь є демонстративним викликом міжнародному праву. Руйнуючи культурну спадщину, агресор свідомо порушує Гаазьку конвенцію 1954 року, Конвенцію ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини та інші міжнародно-правові акти.

"Верховна Рада України вважає неприйнятною ситуацію, за якої держава, що систематично завдає шкоди об’єктам Всесвітньої спадщини та культурним цінностям, продовжує користуватися усіма правами держави-члена ЮНЕСКО. Така ситуація вимагає негайної та принципової реакції міжнародного співтовариства із застосуванням усіх доступних механізмів впливу", – йдеться у зверненні.

Український парламент закликав пришвидшити ініціювання та розгляд процедур щодо призупинення прав членства Російської Федерації в ЮНЕСКО як держави, що грубо порушує принципи та цілі Організації.

Верховна Рада також закликала міжнародні спільноти активізувати діяльність міжнародних організацій щодо документування, фіксації та надання належної міжнародно-правової оцінки злочинів РФ проти культурної спадщини України та посилити міжнародні механізми притягнення РФ до відповідальності за систематичне знищення об’єктів культурної спадщини України.

Український парламент закликав міжнародні організації визнати практику знищення української культурної спадщини Росією загрозою для світової культурної спадщини та міжнародної безпеки.

"Міжнародні організації, насамперед Організація Об’єднаних Націй, ЮНЕСКО, Рада Європи та Європейський Союз, повинні посилювати політичний і дипломатичний тиск на Російську Федерацію шляхом ухвалення резолюцій, офіційних заяв та інших актів, що засуджують знищення української культурної спадщини та спроби насильницької асиміляції населення на тимчасово окупованих територіях України", – зазначається у зверненні.

Як повідомляється на сайті парламенту, ініціаторами постанови виступили п’ять народних депутатів фракції "Європейська солідарність", зокрема, співголова фракції Ірина Геращенко та голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Представив проєкт постанови лідер політсили, народний депутат Петро Порошенко. Він зазначив, що РФ свідомо нищить культурну та історичну спадщину України, і тому її слід виключити з усіх міжнародних інституцій.

"Ми звикли думати, що державний кордон проходить по карті. Не тільки. Державний кордон йде через мову, пам’ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б’є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б’є по будинку Шухевича, по кіностудії Довженка, по Мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по Будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам’ять. Кажуть, що культура – це прикраса держави. Ні. Культура і є сама держава. Тому наше звернення – негайно засудити, виключити агресора з усіх міжнародних організацій", – сказав Порошенко.