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Президент та перша леді разом з лідерами і представниками країн-партнерів вшанували пам'ять загиблих українських воїнів

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Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у День Української Державності та День хрещення Київської Русі-України разом з лідерами та представниками країн-партнерів вшанували пам’ять загиблих українських воїнів.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, 15 липня до Києва прибули президент Албанії Байрам Бегай, президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, прем’єр-міністр Словенії Янез Янша, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перший віцепрем’єр-міністр – міністр з питань європейських питань Північної Македонії Бекім Салі, віцепрем’єр-міністр із закордонних та європейських справ Чорногорії Філіп Іванович, міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова, спеціальна уповноважена Президента Франції з питань допомоги та відновлення України Мюріель Ляку-Лябарт і спеціальний посланник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі.

Президент, перша леді та іноземні гості поклали квіти до Стіни пам’яті та вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання.

 

#захисники #вшанування_памяті
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