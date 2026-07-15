Рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки у Чорнобильській зоні

На Київщині загасили пожежу у Зоні відчуження, радіаційний фон не перевищував встановлених допустимих норм, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у середу.

"Завдяки діям підрозділів ДСНС вдалося не допустити поширення вогню на значні площі та під час гасіння пожежі фахівці постійно здійснювали заміри радіаційного фону", – йдеться у повідомленні Телеграм.

За інформацією надзвичайників, радіаційний фон протягом усього періоду проведення робіт залишався в межах природного фону та не перевищували встановлених допустимих норм