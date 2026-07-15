Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки у Чорнобильській зоні

1 хв читати
Додати як джерело
Рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки у Чорнобильській зоні
Фото: ДСНС

На Київщині загасили пожежу у Зоні відчуження, радіаційний фон не перевищував встановлених допустимих норм, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у середу.

"Завдяки діям підрозділів ДСНС вдалося не допустити поширення вогню на значні площі та під час гасіння пожежі фахівці постійно здійснювали заміри радіаційного фону", – йдеться у повідомленні Телеграм.

За інформацією надзвичайників, радіаційний фон протягом усього періоду проведення робіт залишався в межах природного фону та не перевищували встановлених допустимих норм

#лісова_пожежа #зона_відчуженя
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Вже немає координат, які на території зла були б недосяжні для української справедливості

Зеленський: Вже немає координат, які на території зла були б недосяжні для української справедливості

Президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи українських далекобійних ударів по РФ, які нещодавно уразили Омський НПЗ на "історичній диста…

Читати