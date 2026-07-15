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В Одесі 16 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

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В Одесі 16 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

З метою вшанування пам’яті загиблих внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася 15 липня, 16 липня в Одесі оголошено День жалоби, повідомляється на офіційному каналі начальника Одеської міської військової адміністрації (МВА) у середу.

"Міська влада Одеси вшановує пам’ять загиблих та висловлює щирі співчуття родинам і близьким", – йдеться у повідомленні Телеграм.

На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.

Також підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

#одеса #день_жалоби
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