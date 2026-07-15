Сибіга: Сильна українська державність – це надійний фундамент нової архітектури європейської безпеки

Українська дипломатія спрямована на постійне посилення української державності, що своєю чергою, є надійним фундаментом нової архітектури європейської безпеки, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, поздоровляючи співвітчизників з Днем Української Державності.

"Сьогодні наша державність – поза будь-яким сумнівом. Бо за нею стоїть наша сила: сила українського війська, сила української дипломатії, сила нашого національного духу, сила кожної українки й кожного українця", – сказав він у відеозверненні, що було оприлюднено у Facebook МЗС.

"Ми були. Ми є. І ми будемо. Подобається це комусь чи ні", – наголосив він.

"Наша дипломатія щодня працює над посиленням суб’єктності України у світі. І в цій роботі ми керуємося простим принципом: сильна українська державність – це надійний фундамент нової архітектури європейської безпеки, – заявив Сибіга.

Він звернув увагу на символічність того, що "День Української Державності ми відзначаємо в день Хрещення Русі. Бо цей день – про нашу історію, наш цивілізаційний вибір і нашу європейську сутність".

"Державність – це наша єдність. Єдність навколо українського прапора. Єдність заради українського європейського майбутнього. Повага до своєї держави – це повага до себе. А збереження української державності – це збереження нас самих. З Днем Української Державності!", – сказав Сибіга.