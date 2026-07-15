Радник міністра оборони припустив, що ретранслятори в Білорусі час від часу використовують для атак на Україну

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов припустив, що ретранслятори в Білорусі продовжують використовуватися для атак на Україну, та повідомив, що профільні служби та підрозділи вивчають цю ситуацію.

"Можливо, ретранслятори в Білорусі час від часу продовжують використовуватися для атак на Україну. Сьогодні о 7:11 ранку керований реактивний "Шахед" атакував АЗС у Малині. За даними наших РЛС, "Шахед" пролетів уздовж кордону з Білоруссю, а потім долетів до Коростеня прямо над трасою, після чого повернув і полетів прямо над залізницею до Малина, де атакував АЗС. Така поведінка характерна для ручного керування БПЛА", – написав він у Фейсбуці у середу.

Бескрестнов зазначив, що відстань від точки атаки до кордонів РФ становить 260 кілометрів. "Це занадто далеко для роботи прямого радіоканалу. Інших "Шахедів" (можливих ретрансляторів) у цей час у повітрі не було", – уточнив він.

"Остаточні висновки зроблять профільні служби та підрозділи після детального вивчення ситуації. Противнику дуже потрібно і важливо атакувати Західну частину України "Шахедами" з онлайн-керуванням, але без ретрансляторів у РБ вони не можуть цього робити", – зазначив "Флеш".

Чи зможе Лукашенко встояти перед "наполегливими проханнями" про ретранслятори я не знаю. Я також не виключаю, що ретранслятори можуть встановлюватися без відома влади Білорусі. Це робиться швидко й легко. Тому їм слід ретельніше стежити за тим, що відбувається в їхній країні.

Ситуація навколо російських антен-ретрансляторів у Білорусі розвивалася стрімко протягом червня-липня 2026 року. Українська розвідка зафіксувала, що Росія встановила вздовж українського кордону в Гомельській та Брестській областях Білорусі чотири спеціальні ретранслятори. Це обладнання допомагало окупантам коригувати удари безпілотниками по українських містах в онлайн-режимі.

Президент України Володимир Зеленський 20 червня 2026 року заявив: якщо Мінськ найближчим часом не демонтує чи не вимкне ці антени, Україна зробить це сама. 22 червня ретранслятори припинили роботу. Однак під час однієї з наступних масованих російських атак на Україну щонайменше один ретранслятор у Білорусі знову ввімкнули для коригування польотів БпЛА. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що установки не було демонтовані фізично, тому ворог намагався використати їх повторно.

На початку липня 2026 року представники Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі повідомили, що об’єкт (ретранслятор), який знову запрацював, був знищений. Опозиція заявила про наявність фотопідтверджень знищення установки.

Спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат та експерти зазначили, що вимкнення та ліквідація ретрансляторів позбавить РФ можливості керувати "шахедами" в режимі реального часу. Російські безпілотники продовжать летіти через білоруський напрямок, проте будуть рухатися виключно за заздалегідь запрограмованими маршрутами, без можливості маневрування онлайн.