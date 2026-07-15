Окупанти атакували цивільне авто в Краматорську, 5 поранених – обладміністрація

П’ятеро людей поранені внаслідок російського удару по місту Краматорськ Донецької області в середу вранці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни прицільно запустили FPV-дрон у цивільну автівку. Поранень зазнали п’ятеро людей віком від 42 до 60 років, пошкоджено 2 автомобілі та крамницю", – написав Філашкін в телеграм і проілюстрував повідомлення фотографією атакованого автомобіля, у якому повністю знищено багажник, розбито скло, деформовано весь кузов.

Глава ОВА зазначив, що цей удар був результатом цілеспрямованого полювання на місцевих жителів. "Так воюють росіяни – підло, свідомо й винятково проти тих, хто не може дати їй відсіч. За кожен такий удар буде відповідальність", – написав Філашкін.

Раніше він повідомив, що минулої доби окупанти 24 рази обстріляли населені пункти Краматорського району Донецької області. Один мирний житель загинув, семеро отримали поранення. З населених пунктів на лінії фронту евакуйовано 475 людей, у тому числі 37 дітей.