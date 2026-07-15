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Україна та ЄС підпишуть Drone Deal – фон дер Ляєн у Києві

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Україна та ЄС підпишуть Drone Deal – фон дер Ляєн у Києві

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про узгодження з Україною так званої Drone Deal, що розпочне нове партнерство в оборонно-промисловій сфері.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Української Державності в Києві.

"(…) Саме тому я рада разом з вами, Володимире, розпочати нове партнерство між ЄС та Україною в оборонно-промисловій сфері. Те, що ми підписуємо сьогодні, – це наша власна Drone Deal", – повідомила вона.

Президент ЄК зазначила, що за останні місяці Україна підписала подібні угоди щодо дронів з кількома країнами – від Європи до Близького Сходу, і це свідчить про великий інтерес до бойового досвіду України.

"Знання, які ви отримали щодо роботи з дронами та системами протидії дронам, справді унікальні. Від технологій і виробництва дронів до ланцюгів постачань, необхідних для підтримки потужностей, а також, що критично важливо, – знань щодо використання радарних систем, наземних станцій чи сенсорів. Ми маємо разом скористатися цим досвідом", – підкреслила фон дер Ляєн.

#drone_deal #ляєн
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