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Зеленський вручив фон дер Ляєн перший український орден Європи

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Зеленський вручив фон дер Ляєн перший український орден Європи
Фото: МЗС України

Президент України Володимир Зеленський вручив президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн нову державну українську нагороду – орден Європи, наголосивши, що цю нагороду "ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", це відбулося під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Української Державності в Києві.

"Це велика честь вручити Урсулі сьогодні тут перший український орден Європи... Дорога Урсуло, це нагорода, яку ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити. Бо слово України тверде", – заявив Зеленський.

Цю нагороду президент Єврокомісії отримала "За визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами".

"Я хочу подякувати за те, що ти, Урсуло, завжди вірила в нас. Дякуємо тобі", – сказав президент Зеленський.

#ляєн #орден_європи
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