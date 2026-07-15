Зеленський: Держава, якій давали 72 години, тримається 12 років російської агресії і 1603 дні повномасштабної війни

Держава, якій давали 72 години, тримається 12 років російської агресії і 1603 дні повномасштабної війни, яку Росія почала назвавши "СВО", аби принизити і показати українську слабкість і неспроможність, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Української Державності в Києві.

"(…) Держава, якій давали 72 години, а вона тримається 12 років російської агресії і 1603 дні повномасштабної війни. Росія почала її та назвала "сво". І навіть в цьому вони хотіли принизити нашу державність, показати начебто неспроможність і слабкість України", – сказав президент.

Він наголосив, що російський план захопити Україну був розрахований на три дні, але це не вдалося і Україна є сильною державою.

"Ніби для цього достатньо просто якоїсь операції на якійсь там землі, що була начебто кимось подарованою. Сьогодні навіть російські державні пропагандисти визнають: Україна сильна держава, яку Росія не може здолати і не здолає. Держава, яка потрібна Європі. Держава, яка не чекає, а створює, яка не просить: яка пропонує унікальний досвід, технології, можливості, унікальне безпекове та політичне партнерство", – підкреслив Зеленський.