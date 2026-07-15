Зеленський: Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії

Мета української держави – Україна без Росії, без війни та разом з ЄС, заявив президент Володимир Зеленський.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Української Державності в Києві.

"Наша головна ціль – не Росія без бензину: Україна без Росії. Україна без війни. Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози", – наголосив президент.

Він окремо подякував "кожному лідеру, який робить все можливе для спільної безпеки, робить все, що необхідно для України".