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Зеленський: Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії

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Зеленський: Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії
Фото: Офіс Президента України

Мета української держави – Україна без Росії, без війни та разом з ЄС, заявив президент Володимир Зеленський.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Української Державності в Києві.

"Наша головна ціль – не Росія без бензину: Україна без Росії. Україна без війни. Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози", – наголосив президент.

Він окремо подякував "кожному лідеру, який робить все можливе для спільної безпеки, робить все, що необхідно для України".

#україна #європа #мета
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