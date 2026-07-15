Зеленський: Вже немає координат, які на території зла були б недосяжні для української справедливості

Президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи українських далекобійних ударів по РФ, які нещодавно уразили Омський НПЗ на "історичній дистанції" – 2884 км.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Української Державності в Києві.

"Україна вперше будує свою балістику і діпстрайки, і це не просто розробки, а це – реальна сила, яка вже працює, яка долає відстані, недосяжні раніше. 2884 кілометри – це відстань звідси до Омського НПЗ. Це просто історична дистанція , історична точність. Дякуємо всім, хто це зробив", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що на відміну від Росії, яка воює з житловими будинками, школами, храмами, Україна б’є "по спонсорах Путіна у цій війні та інструментах, які допомагають йому вбивати людей".

"Вже немає координат, які на території зла, були недосяжні для української справедливості. Пів тисячі наших дронів на добу десятки їхніх НПЗ, танкери тіньового флоту, воєнна інфраструктура Росії – відчули все це на собі. Не варто зазіхати на українську державність. Щодня бачимо ці результати, щодня бачимо таку влучність", – заявив він.