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Зеленський: Важливо, щоб усе вийшло, і ракети до Patriot з маркуванням "Made in Ukraine" швидше стали реальністю

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Зеленський: Важливо, щоб усе вийшло, і ракети до Patriot з маркуванням "Made in Ukraine" швидше стали реальністю

Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість, заявив президент Володимир Зеленський.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Української Державності в Києві.

"Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість і цей привілей. Я хочу подякувати президенту США за політичне рішення, яке вже є історичним, і яке допоможе зберегти життя тисяч людей в Україні. І дуже важливо, аби на цьому шляху у наших сторін, у наших команд все вийшло. І ракети до Patriot з маркуванням "Made in Ukraine" чим швидше стали реальністю", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що це саме та реальність, яка "наближатиме безпеку і перемогу життя в Україні".

"Коли точно будуть бачити спокійні дні і ночі наші люди, наші міста, площі, вся-вся краса, яку ви бачите зараз довкола", – сказав він.

#patriot #ракети #виробництво
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