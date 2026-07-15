Україна виробляє 10 млн дронів на рік – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна на сьогодні виробляє 10 млн дронів на рік "і буде 20".

"Я пам’ятаю як вперше озвучив публічно план держави: 1 млн дронів на рік. Було багато скепсису всюди: і всередині, і ззовні. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10, і буде 20", – сказав він під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Української Державності в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Зеленський запевнив, що Україна зробить це разом з партнерами.