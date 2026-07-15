Тепла погода без опадів буде в більшості областей найближчими днями, місцями короткочасні дощі з грозами

Короткочасні дощі та грози очікуються місцями вдень у четвер, 16 липня, на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни, в інших областях без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

В Києві у четвер без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 16 липня вдень була +36,0° в 2024р., найнижча вночі +7,8° в 1902р.

У п’ятницю, 17 липня, в Україні без опадів, лише на півдні країни вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на північному сході країни 11-16°; вдень 23-28°, на Закарпатті до 32°.

В Києві без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.