М.Федоров: Українські оборонні компанії отримають доступ до програм ЄС та грантового фінансування на EUR300 млн

Міністр оборони України Михайло Федоров наголосив на важливості ратифікації підписаних цього тижня угод, що відкривають українським оборонним компаніям доступ до грантів для R&D в межах European Defence Fund (EDF) і грантів на масштабування виробничих спроможностей у межах European Defence Industry Programme (EDIP).

"Цього тижня під час Форуму оборонної промисловості Україна – ЄС разом із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом підписали дві ключові угоди, які відкривають українським оборонним компаніям доступ до грантів для R&D в межах European Defence Fund (EDF) і до грантів на масштабування виробничих спроможностей у межах European Defence Industry Programme (EDIP)", – написав він у Телеграмі у середу

За його словами, ці угоди відкривають "можливості для масштабування українських оборонних розробок, залучення грантів і підтримки стартапів. Спільні R&D – це можливість для України і ЄС разом створювати нові оборонні технології та інтегрувати наші оборонні індустрії".

"Очікуємо на ратифікацію угод парламентом – і разом з партнерами зможемо масштабувати оборонні інновації та створити нові рішення для поля бою в Україні", – наголосив він.

За словами Федорова, сьогодні Україна не лише переймає досвід партнерів, а й сама формує нові підходи до сучасної війни. "Разом визначаємо пріоритети, ділимося бойовим досвідом і допомагаємо європейським партнерам краще розуміти тренди та виклики сучасного поля бою. Саме так будуємо справжнє win-win партнерство", – додав він.

Як повідомив міністр оборони, окремо в межах EDIP є спеціальний інструмент підтримки Ukraine Support Instrument. Він передбачає EUR300 млн для підтримки оборонно-промислових можливостей України. Із них EUR 260 млн спрямують на нарощування виробничих спроможностей, ще EUR35,3 млн – на розвиток інновацій у межах грантової програми BraveTech EU USI, де Brave1 надасть гранти розміром до EUR200 тис. для проєктів від TRL4+. Грантове фінансування може покривати до 100% витрат учасників.

Федоров наголосив, що програма BraveTech EU в межах EDF, яка стала першою спільною програмою з розвитку оборонних інновацій, набирає обертів і вже включає європейську ініціативу DefTech Forges та спеціальну грантову програму Brave1 для українських оборонних компаній. Наступний етап – гранти для українських та компаній країн ЄС у межах Ukraine Support Instrument.

"Українська оборонна індустрія вже стала одним із драйверів технологічних змін сучасної війни. Наше завдання – допомогти цим рішенням масштабуватися й разом посилювати безпеку України та всієї Європи", – резюмував Федоров.

"Дякую Андрюсу Кубілюсу, команді Європейського Союзу та всім українським і європейським компаніям, які разом з нами будують нову архітектуру європейської оборони", – написав міністр оборони України.

Як повідомлялося, Європейська комісія та Україна підписали угоди про співпрацю за двома програмами оборонної промисловості Європейського союзу: Європейський фонд оборони (EDF, The European Defence Fund) та Програма європейської оборонної промисловості з Інструментом підтримки України (EDIP/USI The European Defence Industry Programme/Ukraine Support Instrument).

"Спільні оборонні проекти сприяють швидкій інтеграції України до ЄС. З Михайлом Федоровим (міністр оброни – ІФ-У) ми підписали угоди про співпрацю з Україною по двом ключових програмах оборонної промисловості – EDF та EDIP/USI", – написав Кубілюс з цього приводу.

Він констатував, що Україна стає частиною політик та інструментів Європейського союзу. "Інтеграція триває!" – наголосив європейський комісар.