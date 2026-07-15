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Повідомлено про підозру колишньому судді з Києва, який гучно слухав російську музику, а після зауваження дістав пістолет

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури судді Шевченківського районного суду Києва у відставці повідомлено про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї: чоловік гучно слухав російську музику у дворі будинку, а після зауваження дістав пістолет, інформує Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в середу відомство повідомляє, що на початку травня 2026 року чоловіку, який на той момент був чинним суддею Шевченківського районного суду м.Києва, зробили зауваження через те, що ввечері у машині неподалік дитячого майданчика він гучно слухав російську музику.

"На зауваження суддя відреагував нецензурною лайкою, вийшов з машини та розпочав конфлікт. Під час сварки він дістав вогнепальну зброю, демонстративно привів її у бойову готовність та направив у бік опонентів. При цьому на прохання людей заспокоїтись він не реагував", – наголошується в повідомленні.

В прокуратурі уточнюють, що один з чоловіків повалив суддю на землю, щоб забрати зброю, однак той встиг зробити три неприцільні постріли, створивши реальну загрозу життю та здоров’ю людей, які перебували поруч та були свідками конфлікту.

#російськомовний_контент #пістолет #суддя
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