СБУ: викрито ще сімох інтернет-агентів РФ, одна із затриманих закликала обстріляти урядовий квартал у Києві

Служба безпеки України затримала ще сімох прокремлівських інтернет-агітаторів у різних регіонах України, які виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення державної влади та зміни меж держкордону України.

"Так, на Вінниччині викрито пропагандистку, яка заперечувала повномасштабне вторгнення рашистів і нав’язувала кремлівські тези про "внутрішній громадянський конфлікт" в Україні", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

Для поширення ворожої агітації, як уточнюють у відомстві, фігурантка використовувала власний акаунт у ТікТоку із аудиторією понад 66 тисяч користувачів. Крім цього, у своїх дописах зловмисниця закликала громадян підтримати ворога у війні проти нашої держави.

Крім того, за даними української спецслужби, на Полтавщині затримано п’ятьох фігурантів, які поширювали кремлівську пропаганду у Фейсбуку і Телеграм-каналах.

"Серед них – підприємиця із Кременчуцького району, яка закликала рашистів завдати ракетного удару по урядовому кварталу столиці. Крім цього, поплічниця ворога підбурювала громадян до захоплення державних установ та повалення конституційного ладу в Україні", – зауважують в СБУ.

Також, згідно з повідомленням, на території області викрито трьох мешканців Кременчука, один із яких поширював фейки про Сили оборони та оперативну ситуації на фронті. Інші – нав’язували провокаційні тези для розхитування внутрішньої обстановки в Україні на користь РФ.

"Ще один інтернет-агент рф – мешканець Полтавського району, який у фейсбуці виправдовував захоплення частини території нашої держави і закликав до повної окупації України", – інформують в СБУ.

У Херсоні кіберфахівці СБУ затримали місцевого жителя, який через телеграм агітував містян за підтримку збройних угруповань РФ та "приєднання" регіону до складу країни-агресора.

Ініційовані Службою безпеки судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь рф.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: чч. 2, 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській, Вінницькій та Херсонській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.