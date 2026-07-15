Лубінець про підвищення цін на транспорт у столиці: Це перекладання фінансового тягаря на киян

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає різке підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва перекладанням фінансового тягаря на киян.

"Парадокс – найзаможніше місто країни підвищує ціну на проїзд. Місто, яке має найбільший бюджет в Україні – понад 106 млрд грн. Ще вчора метро коштувало 8 грн, сьогодні – 30. Зростання – у 3,75 раза, або на 275%. Тільки яке обґрунтування цьому зростанню? Належного – нуль. І найголовніше: зростання ціни на метро – це не лише про метро. За ним підтягнуться маршрутки, автобуси й таксі. Подорожчає доставка товарів, бізнес перекладе нові витрати на споживачів, а це означає новий виток інфляції. Зростуть ціни на продукти, послуги та майже все повсякденне життя. Зрештою заплатить за це кожен киянин", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він також звернув увагу на ціну місячного проїзного в 3 656 грн, що, за його словами, є дорожче, ніж у Копенгагені, Гельсінкі та Відні, і посідає восьме місце серед найдорожчих місячних проїзних у Європі.

"Але там вищі зарплати, інші соціальні гарантії та значно більша купівельна спроможність. Тому порівнювати треба не лише вартість квитка. Треба порівнювати, скільки людина змушена віддати зі своєї зарплати, щоб просто дістатися на роботу, до школи чи до лікаря", – зазначив омбудсмен.

В цьому контексті він згадав Харків, де зберігається безкоштовний громадський транспорт для своїх мешканців.

"Бо 30 грн за метро – це не просто новий тариф. Це нова ціна життя у столиці. І якщо влада не пояснює, чому люди повинні платити майже в чотири рази більше, не пропонуючи натомість ані кращої якості послуг, ані зростання доходів, то це вже не транспортна реформа. Це перекладання фінансового тягаря на киян у час, коли більшість родин і без того живе в умовах війни, інфляції та постійного подорожчання", – вважає Лубінець

Як повідомлялося, нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті набули чинності у Києві з 15 липня – проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 грн. Водночас передбачені знижки залежно від кількості поїздок: 1-9 поїздок – 30 грн, 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. З 1 серпня також діятиме квиток вартістю 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин.

До 14 липня вартість однієї поїздки складає 8 грн із знижками залежно від кількості поїздок – до 6,5 грн при купівлі 50 поїздок.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року, до того з 2015 року квиток коштував 4 грн. З 2010 по 2015 рік проїзд у метрополітені в Києві коштував 2 грн, а в наземному транспорті – 1,50 грн.

На сьогодні уже п’ять петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, але три з них уже були відхилені столичною владою.