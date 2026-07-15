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Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Одесу зросла до шести – ОВА

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Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Одесу зросла до шести – ОВА
Фото: Одеська ОВА

Троє людей загинули, шестеро постраждало внаслідок ракетної атаки російських окупантів на Одесу у вівторок, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Одесу зросла до шести. На жаль, троє людей загинуло. Висловлюю щирі співчуття рідним загиблих. Серед постраждалих четверо людей госпіталізовані, ще двоє отримують медичну допомогу амбулаторно", – написав Кіпер в Телеграм.

За його словами, на місцях ворожих ударів тривають роботи з ліквідації наслідків.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та трьох постраждалих внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору Одеси у вівторок. На місці влучання ракети спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено три приватні домоволодіння.

#постраждалі #одеса
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