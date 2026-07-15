Нацполіція про спецоперацію "Джентльмени": 74 зловмисники отримали підозри за незаконні посіви нарковмісних рослин

В результаті проведення всеукраїнської спецоперації "Джентльмени" виявлено та знищено майже 30 тисяч кущів конопель і снотворного маку, за незаконне культивування нарковмісних рослин оголошено підозри 74 зловмисникам, повідомляє Національна поліція України.

"Правоохоронці провели 435 обшуків у домоволодіннях, господарських спорудах, на земельних і присадибних ділянках у 23 областях країни та столиці", – йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в середу.

За інформацією поліції, з метою конспірації зловмисники ретельно маскували незаконні посіви, висаджуючи рослини з урахуванням природного рельєфу місцевості, серед сільськогосподарських культур, у важкодоступній місцевості, що суттєво ускладнювало їх виявлення.

"Попри вжиті ділками заходи, за результатами проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські регіональних підрозділів ліквідували 12 лабораторій типу гроубокс та гідропоніки, виявили та знищили майже 30 тис. рослин конопель і снотворного маку, а також вилучили понад 170 кг наркотичного засобу канабіс, устаткування для культивування та переробки нарковмісних рослин, гроші, транспортні засоби й інші речові докази", – інформують в Нацполіції.

Як зазначається, завдяки вилученню з незаконного обігу наркосировини правоохоронці не допустили її потрапляння на "чорний" ринок.

"Реалізація такого обсягу заборонених речовин могла б принести наркоторговцям понад 60 млн грн незаконного прибутку", – уточнюють в поліції.

Наразі слідчі поліції вже оголосили 74 фігурантам підозри за ч.ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.