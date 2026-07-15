ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня-2028 та обмежив його для нових заявників призовного віку

Країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист для тих, хто тікає з України, ще на рік—до березня 2028 року, але ввів обмеження щодо його надання новим заявникам, які мають виконувати військові зобов’язання.

Відповідне рішення оприлюднено в середу в Брюсселі, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Сьогодні країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий статус захисту, наданий тим, хто тікає з України, до 4 березня 2028 року, виконуючи зобов’язання ЄС підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це необхідно. Продовження захисту на ще один рік забезпечить ясність та передбачуваність для всіх, хто тікає від війни", – сказано в повідомленні.

Разом з тим, "визнаючи як необхідність захисту переміщених осіб, так і необхідність України захищатися від незаконної війни Росії, країни ЄС погодилися, що тимчасовий захист має надаватися лише тим, хто виконує свій війський обов’язок в Україні".

У пресрелізі зазначено, що, "беручи до уваги мінливі оборонні потреби України, тимчасовий захист надалі надаватиметься лише тим, хто виконує свій військовий обов’язок в Україні", але це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на тимчасовий захист. "Воно не застосовуватиметься до тих, хто вже користується тимчасовим захистом у ЄС", – пояснюється в пресрелізі.

У повідомленні деталізовано, що на практиці, щоб отримати тимчасовий захист, особи, переміщені з України, мають довести виконання свого військового обов’язку. "Наприклад, це можна зробити, пред’явивши паспорт зі штампом про виїзд, наданим українською владою, який підтверджує, що вони легально покинули Україну та, отже, виконують військовий обов’язок. Це також можна зробити, пред’явивши документ у паперовому або електронному форматі, який підтверджує звільнення або виконання військового обов’язку", – зазначається в повідомленні.

Тимчасовий захист наразі було продовжено до 4 березня 2027 року, і з березня 2022 року понад 4 млн переміщених осіб з України користуються захистом у ЄС.

Коментуючи ухвалене рішення, міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції головуючої в ЄС Ірландії Джим О’Каллаган сказав: "Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України проти незаконної війни-агресії Росії. Сьогодні ми вирішили продовжити статус захисту, який ми надаємо тим, хто тікає від війни, на ще один рік, до березня 2028 року. Це забезпечує стабільність для тих, хто знайшов безпеку в ЄС. Сигнал чіткий: ми продовжуємо підтримувати Україну. І в рамках нашої підтримки ми також хочемо переконатися, що Україна може захистити себе. Саме тому наша схема тимчасового захисту поважає законні потреби України".

Рада ЄС офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту найближчими тижнями. Рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності наступного дня.