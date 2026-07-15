Сікорський попередив про можливість провокації з боку РФ з використанням українських дронів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попереджає про можливість провокацій з російського боку з використанням дронів українського виробництва, так званої "операції під чужим прапором", у тому числі, щоб виправдати свій напад на одну з країн НАТО, повідомляє польська Polsat у середу.

"Ми підозрюємо, що Росія планує використати українські дрони для нападу на державу-члена НАТО або на себе, щоб виправдати напад", – сказав Сікорський під час дебатів у Президентській бібліотеці та музеї Рональда Рейгана в Лос-Анджелесі (США).

Він наголосив що Володимир Путін "навіть сказав щось подібне приблизно місяць тому". "Він сказав: якщо на нас нападе країна НАТО, ми відповімо. Ось чому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські безпілотники та використати їх для нападу на країну НАТО або Росію, а потім відповісти на такий напад… Саме такі дії він може планувати, бо він у відчаї та програє", – сказвв міністр.

Коментуючи коаліцію з протиракетної оборони, сформовану в Парижі в понеділок, в якій дев’ять європейських країн, включаючи Україну, мають спільно розробляти систему оборони, а Польща була відсутня на установчій зустрічі, міністр зазначив, що формат коаліції є відкритим, і польські компанії зможуть до неї приєднатися в майбутньому.

"Формула співпраці між європейськими оборонними промисловостями щодо будівництва балістичних та протиракетних систем є відкритою… Як тільки польські компанії запропонують необхідні проекти, вони зможуть приєднатися", – сказав Сікорський.

Під час пресконференції на початку липня цього року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "найближчі місяці можуть бути критичними" щодо російських провокацій як проти країн Балтії, так і проти Польщі. Того ж дня Сікорський заявив: "Такі режими завжди так роблять. Я пам’ятаю провокацію в Глівіце в 1939 році, коли абверисти, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанції в тодішньому Рейху. Наше послання Володимиру Путіну таке: ми знаємо, що ви плануєте, не робіть цього".