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У Києві у День Української Державності проведуть п'ятий саміт "Україна - Південно-Східна Європа"

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У Києві у День Української Державності проведуть п'ятий саміт "Україна - Південно-Східна Європа"

В Києві, куди у День Української Державності прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та лідери Південно-Східної Європи, буде проведено п’ятий саміт "Україна-Південно-Східна Європа", повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України (МЗС) у телеграм в середу.

"Ми проведемо п’ятий саміт "Україна-Південно-Східна Європа", щоб підтвердити наше партнерство та співпрацю на шляху до ЄС", – заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, у центрі уваги – спільна робота задля зміцнення Європи, багатостороння політична взаємодія, посилення безпекової та оборонної співпраці.

"Проведення п’ятого саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Києві є логічним продовженням попередніх зустрічей у цьому форматі, що відбулися в Афінах, Тирані, Дубровнику та Одесі", – зазначив Сибіга

За даними пресслужби МЗС, у фон дер Ляєн та лідерів Південно-Східної Європи заплановано зустрічі з президентом Володимиром Зеленським "для проведення плідних переговорів". 

#день_української_державності #саміт
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