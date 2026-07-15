Серед пріоритетів кандидат у прем'єри Корецький назвав підготовку до зими, зміцнення Сил оборони і захист інфраструктури – Арахамія

Серед пріоритетів кандидат на посаду прем’єр-міністра України Сергій Корецький назвав підготовку до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони і захист інфраструктури, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія по результатам зустрічі.

"Сергій Корецький має вагомий досвід в корпоративному та державному секторі, добре зарекомендував себе в "Укрнафті", в "Нафтогазі". Минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії", – написав Арахамія в телеграм-каналі за результатами зустрічі фракції з Корецьким.

Він зазначив, що серед пріоритетів роботи уряду Корецький назвав підтримку людей, підготовку до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони, захист інфраструктури.

Як повідомлялося, народний депутат фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявляла, що Корецький ввечері 15 липня має надати повний список міністрів його майбутнього уряду.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") припускав, що формальне подання на призначення прем’єра буде після засідання фракції "Слуга народу".