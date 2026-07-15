Зеленський затвердив Статут та малюнок зірки Ордена Європи

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив Статут ордена Європи; малюнок знака ордена Європи; малюнок зірки ордена Європи; а також малюнки мініатюр знака ордена Європи та планки ордена Європи.

Відповідний указ №599/2026 від 15 липня оприлюднено на сайті Офісу президента України.

Кабінету міністрів доручено забезпечити разом із Державним управлінням справами за участю Національного банку України виготовлення ордена Європи, атрибутів до нього та документів, що посвідчують нагородження ним, вирішивши питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів.

28 червня 2026 року Зеленський під час урочистостей з нагоди 30-річчя Конституції України оголосив про започаткування нової державної нагороди – ордена Європи.

14 липня 2026 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України", яким офіційно запровадила орден Європи як нову державну нагороду. Законопроєкт №15359 був ініційований президентом.