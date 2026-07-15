Зеленський нагородив президентку ЄК фон дер Ляєн Орденом Європи

Президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн Орденом Європи, який було введено в дію у цей же день.

Відповідний указ президента України про нагородження №605/2026 було оприлюднено на сайті Офісу президента.

"За визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами постановляю нагородити орденом Європи Урсулу фон дер Ляєн – президента Європейської Комісії", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, фон дер Ляєн перебуває у Києві з нагоди Дня Української Державності, нещодавно вона анонсувала нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та Європейського Союзу.

28 червня 2026 року Зеленський під час урочистостей з нагоди 30-річчя Конституції України оголосив про започаткування нової державної нагороди – ордена Європи.

14 липня 2026 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України", яким офіційно запровадила орден Європи як нову державну нагороду. Законопроєкт №15359 був ініційований президентом.

15 липня Зеленський своїм указом затвердив Статут ордена Європи; малюнок знака ордена Європи; малюнок зірки ордена Європи; а також малюнки мініатюр знака ордена Європи та планки ордена Європи.